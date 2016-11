TNT-Serie 15:35 bis 16:20 Jugendserie O.C., California Der Deal USA 2005 16:9 Merken Nach der aus dem Ruder gelaufenen Party in Calebs Villa schmieden Sandy, Seth und Ryan einen Plan, um einen weiteren Atwood davor zu bewahren, im Gefängnis zu landen. Während Kirsten und Carter gemeinsam einen Ausflug in die Weinberge unternehmen, kehrt Caleb zurück und wehrt Julies Romantik-Versuche entschieden ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Gallagher (Sandy Cohen) Kelly Rowan (Kirsten Cohen) Adam Brody (Seth Cohen) Rachel Bilson (Summer Roberts) Mischa Barton (Marissa Cooper) Melinda Clarke (Julie Cooper) Ben McKenzie (Ryan Atwood) Originaltitel: The O.C. Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Mike Kelley Musik: Richard Marvin