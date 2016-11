TNT Film 06:00 bis 07:40 Western Verrat im Fort Bravo USA 1953 16:9 20 40 60 80 100 Merken Arizona während des Bürgerkriegs: Captain Roper soll in einem Militärgefängnis Rebellen aus dem Süden bewachen. Seine Härte und Grausamkeit geht aber selbst seinen Kameraden zu weit. Als Carla Forester für eine Hochzeit im Fort auftaucht, verliebt Roper sich in die hübsche Besucherin. Doch keiner ahnt, was sie wirklich im Schilde führt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Holden (Hauptmann Roper) Eleanor Parker (Carla Forester) John Forsythe (Hauptmann John Marsh) Carl Benton Reid (Oberst Owens) William Demarest (Campbell) William Campbell (Cabot Young) Polly Bergen (Alice Owens) Originaltitel: Escape from Fort Bravo Regie: John Sturges Drehbuch: Frank Fenton Kamera: Robert Surtees Musik: Jeff Alexander Altersempfehlung: ab 12

