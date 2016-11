AXN 18:30 bis 19:30 Krimiserie Hustle - Unehrlich währt am längsten Hollywood-Sign zu verkaufen GB 2007 16:9 Merken Nach Mickeys Weggang beginnt Danny als neuer Chef mit einem Paukenschlag: Einem exzentrischen Millionär aus Texas will er den weltberühmten Hollywood-Schriftzug verkaufen. Voller Tatendrang bricht das Team in die USA auf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adrian Lester (Mickey Stone) Marc Warren (Danny Blue) Robert Glenister (Ash Morgan) Robert Vaughn (Albert Stroller) Jaime Murray (Stacie Monroe) Rob Jarvis (Eddie) Ashley Walters (Billy Bond) Originaltitel: Hustle Regie: Lee Macintosh Drehbuch: Tony Jordan Altersempfehlung: ab 16