History 03:45 bis 04:15 Dokumentation Die Drei vom Pfandhaus Immer wieder Steve McQueen USA 2014 Stereo 16:9 Merken Den Harrisons wird ein Brief von Eddie Rickenbacker, dem legendären Kampfpiloten aus dem Ersten Weltkrieg, angeboten. Corey sieht sich einen Offiziersstock von 1865 an. Außerdem freut sich Rick so sehr über ein paar Filmposter von Steve McQueens "Gesprengte Ketten", dass sich die anderen über ihn lustig machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pawn Stars Altersempfehlung: ab 12

