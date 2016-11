History 00:30 bis 01:20 Dokumentation Down East Dickering - Die Anzeigenjäger Süßes Geschäft USA 2014 Stereo 16:9 Merken In dieser Folge beschäftigen sich Tony, Codfish und Duke mit Immobilien. Sie wollen sich ein schönes Stück Land unter den Nagel reißen, das sie schnell mit Profit wieder loswerden können. Unterdessen taucht Mitch mit einer Lkw-Ladung leerer Marmeladengläser und vielen Ideen bei Yummy auf. Er will, dass Yummy eine große Portion seiner berühmten Marmelade macht, um sie weiter zu verkaufen. Clint und sein zukünftiger Ex-Schwiegersohn Nate widmen sich unterdessen der Holzfällerei. Als Bezahlung für ihre Mühen erhalten sie einen MG Midget von 1971, der schon bessere Tage gesehen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Down East Dickering Altersempfehlung: ab 12