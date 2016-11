History 22:45 bis 23:10 Dokusoap Die Werkstatt-Helden Auf Inspirationssuche USA 2014 Stereo 16:9 Merken Danny wird beauftragt einen 1967er Ford Mustang zu restaurieren. Er will aus dem Familienerbstück einen einzigartigen Weltklasse-Straßenkreuzer machen. Also besucht er die Heimat der wertvollsten Mustangs der Welt, das Shelby Heritage Center in Las Vegas, um sich inspirieren zu lassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ryan Evans (Himself - Fabricator) Danny Koker (Himself) Originaltitel: Counting Cars Altersempfehlung: ab 12