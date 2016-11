History 21:05 bis 21:55 Dokusoap American Pickers - Die Trödelsammler Sonderwünsche USA 2014 Stereo 16:9 Merken Mike und Frank treffen auf den exzentrischen "Prinz Mongo", der zwar möchte, dass sie etwas kaufen, sich aber weigert, ihnen Preise zu nennen. Ein Männerrefugium voller seltener Autos und ein Spontan-Stopp in Kentucky führen zudem zu zwei überraschenden Funden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danielle Colby-Cushman (Herself) Frank Fritz (Herself) Mike Wolfe (Himself) Originaltitel: American Pickers Musik: Randy Dzielak, Frank Meyer Altersempfehlung: ab 12