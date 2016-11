Syfy 03:20 bis 04:10 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Das Tribunal USA 1994 Stereo 16:9 Merken Chief O'Brien wird von Cardassianern beschuldigt, Waffen für den Maquis zu schmuggeln. Die Cardassianer fangen sein Shuttle ab und machen ihm den Prozess. Nach cardassianischem Recht steht das Urteil allerdings schon zu Beginn der Verhandlung fest: der Tod. Seine Frau Keiko reist nach Cardassia und versucht alles, um ihn zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Avery Brooks (Cmdr. / Capt. Benjamin Sisko) Rene Auberjonois (Constable Odo) Terry Farrell (Lt. Cmd. Jadzia Dax) Colm Meaney (Chief Miles O'Brien) Nana Visitor (Maj. / Col. Kira Nerys) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Rosalind Chao (Keiko O'Brian) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Avery Brooks Drehbuch: Bill Dial Kamera: Marvin Rush Musik: Jay Chattaway Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 412 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 222 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 142 Min. Blade 2

Actionfilm

RTL II 02:15 bis 04:00

Seit 97 Min.