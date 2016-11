Syfy 21:30 bis 21:55 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Doppeltes Spiel USA 2012 Stereo 16:9 Merken Obi-Wan hat sich als Rako Hardeen in der Arena bewährt und ist Teil der geheimen Mission unter Führung von Count Dooku. Mit ihm und anderen Kopfgeldjägern soll Obi-Wan auf Naboo den Kanzler entführen. Gleichzeitig verkünden Yoda und Windu, dass Obi-Wan lebt und sich undercover unter den Separatisten befindet. Ein gefährlicher Schachzug - sowohl für Obi-Wan als auch für Kanzler Palpatine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Danny Keller Drehbuch: George Lucas, Brent V. Friedman