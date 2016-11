Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Transformer USA 2012 Stereo 16:9 Merken Obi-Wan wird auf dem Heimweg von einem Treffen des Jedi-Rates im Beisein von Anakin und Ahsoka von dem Kopfgeldjäger Rako Hardeen ermordet. Die beiden Jedis sind total geschockt. Sie können nicht wissen, dass dieses Attentat vom Jedi-Rat geplant war nur fingiert ist, Obi-Wan also gar nicht tot ist. Durch diese List soll ein viel größeres Verbrechen verhindert werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Kyle Dunlevy Drehbuch: George Lucas, Brent V. Friedman Musik: Kevin Kiner

