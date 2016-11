Der extrem schüchterne Reginald Barclay, Ingenieur auf der Enterprise, flüchtet sich in simulierte Abenteuer auf dem Holodeck. Dort lebt er seine Fantasien aus. Als der Warp-Antrieb der Enterprise außer Kontrolle gerät, liegt plötzlich die Rettung des Schiffes in seiner Hand: Auf dem Holodeck will er die Ursache für die Fehlfunktionen herausfinden. In Google-Kalender eintragen