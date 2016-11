Syfy 06:35 bis 07:30 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 65 Platons Stiefkinder USA 1968 Stereo 16:9 Merken Kirk, Dr. McCoy und Spock beamen auf den Planeten Platonius, der der griechischen Antike ähnelt. Die Bewohner verfügen über große psychokinetische Fähigkeiten, können aber an kleinsten körperlichen Verletzungen sterben. Parmen, der sterbenskranke König des Planeten, will Dr. McCoy deshalb nicht wieder gehen lassen. Mit seinen Kräften versucht er der Enterprise-Crew seinen Willen aufzwingen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Captain James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. McCoy) Michael Dunn (Alexander) Liam Sullivan (Parmen) Barbara Babcock (Philana) James Doohan (Scott) Originaltitel: Star Trek Regie: David Alexander Drehbuch: Meyer Dolinsky Kamera: Jerry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 12

