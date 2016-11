FOX 21:00 bis 22:30 Krimi Arne Dahl S 2012 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine komplexe Mordserie von internationalen Ausmaßen hält die Stockholmer Sonderermittler Kerstin Holm und Paul Hjelm in Atem. Dann geschieht auf dem jüdischen Friedhof ein kühler, berechnender Mord an einem renommierten schwedischen Hirnforscher. Eine lange Nadel steckt im Kopf des alten Mannes. Warum musste der fast 90-Jährige auf so qualvolle Weise sterben? Und in welchem Zusammenhang steht sein inszenierter Tod mit einer entstellten Leiche, die man im Stockholmer Freizeitpark Skansen entdeckt? Paul Hjelm und Kerstin Holm machen sich mit ihrem Team an die Arbeit, um das Rätsel zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Malin Arvidsson (Kerstin Holm) Irene Lindh (Jenny Hultin) Claes Ljungmark (Viggo Norlander) Shanti Roney (Paul Hjelm) Magnus Samuelsson (Gunnar Nyberg) Matias Varela (Jorge Chavez) Vera Vitali (Sara Svenhagen) Originaltitel: Arne Dahl: Europa Blues Regie: Mattias Ohlsson, Niklas Ohlson Drehbuch: Cecilia Börjlind, Rolf Börjlind Kamera: Linus Eklund Musik: Niko Röhlcke Altersempfehlung: ab 16

