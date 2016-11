FOX 18:40 bis 19:25 Krimiserie Navy CIS Heimkehr USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Als Ziva die Wohnung betritt, eröffnet sich ihr ein Bild des Grauens: Tony und Rivkin liegen blutüberströmt am Boden. Tony überlebt, für den Mossad-Agenten kommt allerdings jede Hilfe zu spät. Er erliegt seinen Verletzungen im Krankenhaus. Nach einer Explosion in ihrer Wohnung fliegt Ziva mit dem NCIS-Team nach Tel Aviv. Man will bei der Terrorbekämpfung künftig enger mit dem Mossad zusammenarbeiten. Das Wiedersehen mit Zivas Vater, dem Chef des Geheimdienstes, ist allerdings wenig erfreulich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Rocky Carroll (Leon Vance) Cote De Pablo (Ziva David) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Dennis Smith Drehbuch: David North Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk