FOX 12:20 bis 13:05 Mysteryserie Wayward Pines Das Jahr, in dem wir leben USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Nachdem Ethan die Wahrheit über Wayward Pines herausgefunden hat, entdeckt er in seinem Auto eine Bombe. Das wirft bei ihm eine entscheidende Frage auf: Kann er den Menschen, auf die er sich bislang fest verlassen hat, wirklich weiterhin vertrauen? In der Zwischenzeit treffen sich Kate und Harold mit Schwester Pam. Bei diesem wichtigen Termin geht es um das Thema Zeugungsfähigkeit. Immer intensiver entwickelt sich derweil die Beziehung zwischen Ben und Amy... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Dillon (Ethan Burke) Carla Gugino (Kate Hewson) Melissa Leo (Schwester Pam) Toby Jones (Dr. Jenkins) Shannyn Sossamon (Theresa Burke) Charlie Tahan (Ben Burke) Reed Diamond (Harold Ballinger) Originaltitel: Wayward Pines Regie: Steve Shill Drehbuch: Chad Hodge Kamera: Jim Denault