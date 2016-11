ARTE 06:30 bis 06:55 Magazin X:enius Zuckerersatz - Was taugen Aspartam und Co.? Zuckerersatz - Was taugen Aspartam & Co.? D 2015 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Kohlenhydratarme Ernährung ist im Trend und damit auch die Reduktion von Zucker. Doch womit soll man stattdessen süßen? "Xenius" macht sich auf die Suche nach dem perfekten Zuckerersatz, der geschmacklich überzeugt und weder dick noch krank macht. Stationen der Suche sind die weltgrößte Süßwarenmesse in Köln, Labore in Potsdam und Wien sowie eine Küche in Niederbayern, wo Deutschlands beste Jungkonditorin mit Zucker-Alternativen experimentiert. Zuckerhaltige Nahrungsmittel sind maßgeblich verantwortlich für Übergewicht, die damit verbundenen Zivilisationskrankheiten und natürlich für Karies. Sollten Konsumenten deshalb auf Cola, Schokolade, Süßgebäck oder Tomatenketchup verzichten, wenn sie schlank und gesund bleiben wollen? Die Nahrungsmittelindustrie offeriert den Verbrauchern synthetisch hergestellte Zucker-Ersatzstoffe wie Aspartam oder Saccharin. Doch immer wieder ist zu lesen, die künstlichen Zucker-Alternativen würden erst recht Fettleibigkeit und sogar Krebs fördern. Bio-Anhänger propagieren deshalb Agavendicksaft, Honig oder Reissirup als "natürlichen" und gesunden Zuckerersatz. Und nach dem Rummel um Stevia macht jetzt das aus Asien kommende Süßungsmittel Erythrit von sich reden. Welcher Zuckerersatz ist tatsächlich eine empfehlenswerte Alternative? Um das herauszufinden, besuchen die "Xenius"-Moderatoren Carolin Matzko und Gunnar Mergner das Deutsche Institut für Ernährungsforschung bei Potsdam und sprechen mit der Süßstoff-Expertin Dr. Anne Brockhoff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Carolin Matzko, Gunnar Mergner Originaltitel: X:enius Regie: Ralf Körber

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 315 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 75 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 75 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 75 Min.