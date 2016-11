Disney XD 06:40 bis 07:00 Trickserie Willkommen in Gravity Falls Folge: 3 Stan verliert den Kopf USA 2012 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken Mabel und Dipper entdecken einige Wachsfiguren in Gronkel Stans Keller. Mabel modeliert eine Wachsfigur von Gronkel Stan. Als jemand eben diese Stan-Wachsfigur enthauptet, machen sich Dipper und Mabel auf die Suche nach dem Übeltäter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Gravity Falls Regie: Aaron Springer, Joe Pitt, John Aoshima Drehbuch: Aury Wallington, Alex Hirsch

