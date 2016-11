Animal Planet 18:45 bis 19:30 Dokusoap Redwood Kings - Träume aus Holz Volltreffer! NZ 2014 Merken Auf nach South Dakota! Dort haben Ron und John Daniels vor Jahren eine Schießbude in einem Vergnügungspark gebaut. Und die Besucher sind bis heute so begeistert, dass nun eine zweite her muss, als Publikumsmagnet direkt neben einem Kaufhaus. Dort können die Kunden mit Lichtgewehren auf Holzfiguren zielen. In der Jagdhütte befindet sich ein langer, halbrunder Tresen - von dort aus wird angelegt. Die beweglichen Ziele werden aus Kiefernholz geschnitzt, das sich gut verarbeiten lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Redwood Kings