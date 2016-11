Animal Planet 09:40 bis 10:30 Dokumentation Der Insektenschreck Unter die Haut NZ, USA 2005 Merken Insekten mögen vielleicht klein sein, doch sie wissen ganz genau, auf sich zu achten. Sie stechen, beißen und spucken, verschleudern chemische Waffen oder greifen in Massen an. In dieser Episode der Dokumentarserie "Kleine Krabbler - Große Krabbler" begibt sich Ruud Kleinpaste auf das Schlachtfeld der Insekten und erklärt uns, wie die kleinen Tierchen ihre Waffen geschickt und effektiv einsetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Buggin? with Ruud

