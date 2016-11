National Geographic Wildlife 00:10 bis 00:55 Dokumentation Gefährliche Begegnungen Tödliche Gefahren am Urlaubsort USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Wer träumt nicht von einem Luxusurlaub in der Karibik? Doch die Trauminseln warten nicht nur mit Traumstränden, idyllischen Buchten und glasklarem Wasser auf. In den Fluten lauern auch zahllose Gefahren: große wie Haie und Stachelrochen, ebenso aber kleine wie die eher unscheinbaren Hornhechte, deren scharfe Zähne gleichwohl schon so manchem Schwimmer schmerzhafte Wunden zugefügt haben. Tierfilmer Brady Barr stürzt sich in die Fluten, um die gefährlichen Raubfische in ihrem Element zu begutachten. Danach ist Entspannung auf dem Golfplatz angesagt - doch natürlich gelingt es Brady in Rekordzeit, auch hier eine nicht ganz harmlose Spezies aufzuspüren. Denn die malerischen Wasserhindernisse werden auch von den bis zu 3,50 Meter langen Beulenkrokodilen sehr geschätzt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dangerous Encounters