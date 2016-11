National Geographic Wildlife 22:35 bis 23:25 Dokumentation Die Affen von Shangri-La GB 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Versteckt im Himalaya leben sie, die ulkig dreinblickenden Schwarzen Stumpfnasen. Mit ihren nach oben zeigenden Nasenlöchern, ihre riesigen Lippen und ihren prägnanten Mandelaugen sehen diese Affen aus, als hätten sie sich einer fragwürdigen Schönheitsoperation unterzogen. Ein chinesisches Kamerateam hat das Leben zweier kleiner Halbbrüder einer Familie zwei Jahre lang beobachtet. Der eine wird mit Liebe übersäht, während der andere völlig vernachlässigt wird. Die "Die Affen von Shangri-La" dokumentiert das Schicksal des verstoßenden Äffchens in außergewöhnlichen Bildern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mystery Monkeys of Shangri-La