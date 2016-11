National Geographic Wildlife 21:45 bis 22:35 Dokumentation Madagaskar: Insel der Lemuren NL 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Über viele Millionen Jahre hat sich auf Madagaskar eine ebenso eindrucksvolle wie einzigartige Artenvielfalt herausgebildet. Isoliert vom Festland und somit abgeschottet von äußeren Einflüssen, nahm die Evolution auf der Insel im Indischen Ozean ihren ganz eigenen Lauf. So sind von Madagaskars knapp einer Viertelmillion Spezies schätzungsweise 70 Prozent endemisch, kommen also nur hier vor. Dazu zählen unter anderem Lemuren. Diese Gruppe von Primaten prägt die Menschen des Inselreichs seit jeher. Welche wichtige Rolle Lemuren in der Kultur der Madegassen bis heute spielen, erklärt diese Dokumentation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Madagascar: Legends of Lemur Island