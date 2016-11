National Geographic Wildlife 20:35 bis 21:00 Dokumentation Spiel des Lebens Reptilien CZ 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Seit über 250 Millionen Jahren bevölkern Reptilien unseren Planeten. Im Laufe der Zeit brachte die Evolution zahlreiche Arten hervor - darunter auch Krokodile. Während die stillen Killer unter der Wasseroberfläche auf ihr nächstes Opfer lauern, schwimmen Schildkröten ihrer Beute nach. Beide Tierarten konnten sich bis heute fast unverändert behaupten. Außerdem geht es in dieser Folge um die Faszination von Schlangen und Eidechsen. Auch bei ihnen handelt es sich um Reptilien, die eindrucksvolle Strategien entwickelt haben, um im Reich der Tiere zu überleben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Race of Life

