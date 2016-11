National Geographic Wildlife 15:40 bis 16:05 Dokumentation Wild Menu: Was Tiere essen Tapas USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Tapas sind auf dem Vormarsch. Von New York bis Tokio - überall findet man heute Restaurants, die die beliebten Häppchen anbieten. Auch viele Tiere sind keine Freunde opulenter Festmahle, sondern geben kleinen Portionen den Vorzug. Sie haben ja auch ihre Vorteile: Man muss sich nicht auf ein Gericht festlegen, sondern kann sich durch verschiedene Köstlichkeiten durchtesten. "Wild Menu: Was Tiere essen" erklärt, welche Tapas-Variationen sich im Tierreich besonders großer Beliebtheit erfreuen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Menu