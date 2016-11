National Geographic Wildlife 09:30 bis 10:20 Dokumentation Tierische Freundschaften "Best of" Unlikely Animal Friends USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Was sind die unwahrscheinlichsten Tierfreundschaften aller Zeiten? In einem "Best of" lässt "Tierische Freundschaften" noch einmal die kuriosesten und eindrucksvollsten Beispiele der vergangenen Folgen Revue passieren. Wer wird das Rennen machen? Das schwimmende Duo aus Hund und Delphin? Die unzertrennlichen Kumpel Warzenschwein und Nashorn, oder vielleicht das Flusspferd und die Schildkröte, die zu Land und im Wasser ein unvergessliches Gespann bilden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unlikely Animal Friends

