National Geographic 22:45 bis 23:30 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Inferno in Mexiko-Stadt CDN 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Am 4. November um 18:04 Uhr Ortszeit startet ein Learjet 45 vom Flughafen San Luis Potosi Richtung Mexico City. An Bord des Geschäftsflugzeugs befinden sich neun Menschen, darunter auch der Innenminister des Landes. Alles verläuft zunächst nach Plan, doch während des Landeanflugs verschwindet die Maschine plötzlich vom Radar und crasht mitten in ein belebtes Finanzviertel der Millionenmetropole. Alle Insassen sowie sieben Personen am Boden sterben. Hatte die Drogenmafia ihre Finger im Spiel? In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Stephen Bogaert (Narrator) Paulino Nunes (Captain Oliva) Alejandro Ampudia (First Officer Sanchez) Saverio Verducci (DGAC Investigator Lopez) Jason Faulkner (NTSB Investigator Sedor) Tyler Rive (Juan Camile Mourino) Santiagio Garcia (Air Traffic Controller) Originaltitel: Air Crash Investigation Regie: Michael Sinyi Drehbuch: Greg Gransden