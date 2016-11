National Geographic 21:00 bis 21:55 Dokumentation Die Bismarck - Mythos unter Wasser GB 2010 2016-11-21 08:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Als die "Bismarck" im Mai 1941 ihren Dienst aufnimmt, ist sie das größte und kampfstärkste Schlachtschiff der Welt. Vom polnischen Gdingen aus sticht sie in See Richtung Atlantik. Doch die Geheimoperation "Rheinübung" steht von Anfang an unter keinem guten Stern: Bereits am dritten Tag wird die Bismarck entdeckt und an die britische Admiralität verraten, die wiederum umgehend ihre stärksten Schiffe mobilisiert. "Versenkt die Bismarck!", so lautet Churchills Befehl, als er erfährt, dass es dem deutschen Schlachtschiff gelungen ist, die britische Nordseeblockade zu überlisten und in den Atlantik durchzubrechen. Die Jagd beginnt. Der erste Gegner, der sich der Bismarck vor Island in den Weg stellt, ist die "Hood", das größte Schlachtschiff des Vereinigten Königreichs. Doch die Bismarck kann die darauf folgende Schlacht für sich entscheiden, nachdem eine ihrer Granaten die Munitionskammer der Hood trifft. Jetzt werden von Großbritannien alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Flaggschiff von Hitlers Kriegsflotte zu vernichten. Zunächst ist die Bismarck unauffindbar. Doch dann verrät Flottenbefehlshaber Admiral Lütjens durch einen zu langen Funkspruch die Position des Schiffes. Ein fataler Fehler, der nach nur neun Tagen das Schicksal der "Bismarck" besiegelt. Die Dokumentation "Die Bismarck - Mythos unter Wasser" nimmt den Zuschauer mit auf eine spannende Reise in die Vergangenheit und dokumentiert Triumph und Untergang des imposanten Schlachtschiffes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Who Sank the Bismarck

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 226 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 23:15 bis 01:15

Seit 91 Min. Capote

Filme

ARTE 00:00 bis 01:45

Seit 46 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 26 Min.