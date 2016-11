National Geographic 18:30 bis 18:50 Dokumentation Der zwei Millionen Jahre alte Junge USA 2016 2016-11-24 18:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Er starb im Alter von gerade einmal neun Jahren - und ist doch heute einer der wichtigsten Zeugen seiner Zeit: Zwei Millionen Jahre alt sind die Knochenfragmente alt, die in der Malapa-Höhle nahe Johannesburg entdeckt wurden. Damit entstammen sie einer für die Entwicklung des Menschen hochinteressanten Epoche: dem Übergang zwischen der Gattung Australopithecus, die erstmals vor vier Millionen Jahren auftauchte, und der etwa 1,9 Millionen Jahre alten Gattung Homo. Könnte es sich bei dem Jungen um ein "Missing Link" zwischen beiden Gattungen handeln? Die Doku sucht nach Antworten auf diese komplexe Frage. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: The Two Million Year Old Boy