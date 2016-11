National Geographic 12:30 bis 13:20 Dokumentation Fix it! - Reparaturen am Limit Schiffsbergung in der Beringsee USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Die zu den USA gehörige Sankt-Paul-Insel liegt zwischen Alaska und Sibirien mitten in der Beringstraße. 400 Menschen leben hier, doch einmal im Jahr kommen rund 800.000 Robben hinzu. Bis zur Ankunft der Tiere im Frühling haben Sean Riley und seine Crew nur noch wenig Zeit, um auf dem an rund 300 Tagen im Jahr von Nebel bedeckten Eiland ihren Job zu erledigen: Ein alter Fischtrawler muss vom Strand entfernt werden. Die rostigen Überreste der vor 25 Jahren gestrandeten "Ocean Clipper" stellen eine tödliche Falle für die Robben dar, deren Ankunft kurz bevor steht. Sean und Co. legen sich mächtig ins Zeug, um den Kahn rechtzeitig aus dem Weg zu räumen. Dabei setzen ihnen die arktischen Wetterbedingungen arg zu. Doch sie müssen sich beeilen. Schon jetzt gestalten sich die Bergungsarbeiten recht schwierig - doch mit 800.000 Robben in unmittelbarer Nähe des Wracks wäre es unmöglich, die Aufgabe zu erledigen. Sean Riley steht vor einem der verantwortungsvollsten Einsätze seiner Karriere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Toughest Fixes