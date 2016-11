13th Street 02:55 bis 04:30 Thriller Mörderische Ferien USA 2010 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Es ist der letzte Tag der großen Reise: In einem kleinen Nest in der Nähe der Grenze zu Paraguay feiern die Amerikanerinnen Stephanie und Ellie ihren Abschied von Argentinien. Es geht feuchtfröhlich zu: Ellie flirtet mit den Männern des Ortes und kommt verspätet nach Hause, wo ein Verehrer (Michel Noher) handgreiflich wird. Mit Hilfe des Zimmernachbarn Michael (Karl Urban) gelingt es, den Angreifer zu vertreiben. Dieser schwört Rache. Am nächsten Morgen verschlafen die Touristinnen und verpassen den einzigen Bus aus dem Dorf, sodass sie noch einen Tag länger in der gottverlassenen Gegend verbringen müssen. Stephanie (Amber Heard) will die zusätzliche Zeit sinnvoll nutzen und sich einige Höhlen anschauen, während sich Ellie (Odette Yustman) damit begnügt, ihren Kater am Fluss auszukurieren. Doch als Stephanie zurückkommt, ist Ellie verschwunden, nur ihr Handy klingelt verloren am Ufer. Die hinzugezogene Polizei entpuppt sich als unwillig zu helfen, niemand im Ort scheint etwas zu wissen, und der Touristin schlägt nur Feindseligkeit entgegen. Zusammen mit dem undurchsichtigen Michael macht sich Stephanie auf die Suche nach ihrer Freundin. Die Abenteuerreise wird zum Horrortrip. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amber Heard (Stephanie) Odette Yustman (Ellie) Karl Urban (Michael) Adriana Barraza (Rosamaria) César Vianco (Calvo) Michel Noher (Chucho) Luis Sabatini (Luca) Originaltitel: And Soon the Darkness Regie: Marcos Efron Drehbuch: Jennifer Derwingson, Marcos Efron Kamera: Gabriel Beristain Musik: tomandandy Altersempfehlung: ab 16

