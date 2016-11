13th Street 15:30 bis 16:15 Krimiserie Law & Order In vino veritas USA 2006 Stereo 16:9 Merken Der TV-Star Mitch Carroll wird wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Als die Ermittler ihn auf die große Menge Blut ansprechen, die sie auf seiner Kleidung gefunden haben, wird Carroll aggressiv. Er greift Cassady (Milena Govich) an und bringt seine antisemitische Einstellung sehr deutlich zum Ausdruck. Da wird die jüdische TV-Produzentin Danielle Hertzberg tot aufgefunden. Natürlich fällt der Verdacht auf Mitch Carroll, doch der in scheinbar nicht der einzige, der ein Motiv hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jesse L. Martin (Detective Ed Green) Milena Govich (Detective Nina Cassady) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Alana De La Garza (A.D.A. Connie Rubirosa) Fred Dalton Thompson (D.A. Arthur Branch) Jaymie Dornan (John Carroll) Originaltitel: Law & Order Regie: Tim Hunter Drehbuch: David Wilcox Kamera: William Klayer Musik: Mike Post