13th Street 12:15 bis 13:00 Krimiserie Navy CIS: New Orleans Der Mann im Loch USA 2014 Stereo 16:9 Merken Pride (Scott Bakula) und seine Mannschaft untersuchen den Tod des ehemaligen Navy-SEALs Bud Samuels. Der pensionierte Soldat hatte in den letzten Jahren Leute verfolgt, die sich in betrügerischer Absicht als ehemalige Navy-Angehörige ausgaben. Dabei hat er sich eine Menge Feinde gemacht. Als allerdings der Hauptverdächtige mit der Jacke eines Offiziers gefunden wird, der in Afghanistan im Gefecht gefallen ist, nimmt der Fall eine überraschende Wendung. Währenddessen bemerkt Brody (Zoe McLellan), dass LaSalle (Lucas Black) sich gar nicht auf Weihnachten zu freuen scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Dwayne Pride) CCH Pounder (Dr. Loretta Wade) Rob Kerkovich (Sebastian Lund) Zoe McLellan (Meredith Brody) Lucas Black (Christopher LaSalle) Felisha Terrell (Navy Lieutenant Adele "Addie" Watkins) Brea Grant (Trish) Originaltitel: NCIS: New Orleans Regie: Dennis Smith Drehbuch: Laurie Arent Kamera: Gordon Lonsdale Musik: Brian Kirk