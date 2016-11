Disney Cinemagic 08:45 bis 10:05 Actionfilm Halfpipe Feeling USA 2014 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Kayla könnte kaum glücklicher sein. Die leidenschaftliche Snowboarderin ist Teil eines erfolgreichen Teams und mit dem Boarder Nick zusammen. Ein Unfall mit einem Schlitten beendet jedoch den Traum. Nicht nur, dass sie aus der Mannschaft fliegt und sich Nick von ihr trennt, ist sie auch noch gezwungen, im Hundesalon des ehemaligen Star-Athleten Will Cloud den kaputten Schlitten abzuarbeiten. Dabei hat Kayla kaum Erfahrung mit Hunden, und auch Will ist ihr anfangs alles andere als sympathisch. Das ändert sich, als die beiden Gemeinsamkeiten entdecken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Luke Benward (Will) Dove Cameron (Kayla) Kiersey Clemons (Skye Sailor) Mike C. Manning (Nick Swift) Dillon Lane (Burke) Carlon Jeffery (Dink) Andrew Caldwell (Sam) Originaltitel: Cloud 9 Regie: Paul Hoen Drehbuch: Don D. Scott, Justin Ware, Katie Wech Kamera: Suki Medencevic Musik: Alex Wurman

