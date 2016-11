National Geographic People 03:50 bis 04:35 Dokumentation Reisefieber Kanada: Städtereisen AUS 2011 2016-11-20 09:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Die zweite Folge seiner Reise durch Kanada führt Morgan in die französische Region des Landes im Osten. Neben den einzigartigen Niagarafällen entdeckt Morgan die wahre Geschichte Kanadas in Toronto, Ottawa und Montreal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Travel Bug Altersempfehlung: ab 12

