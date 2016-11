National Geographic People 00:45 bis 01:05 Dokumentation Misfit Models - Schön schräg Gemüse-Misfits D 2015 2016-11-25 13:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Boris kommt mit einer Tüte voll mit außergewöhnlich verwachsenem Gemüse zu seinem Chef: Um die Ecke in Kreuzberg hat er ein Café entdeckt - quasi den Namensvetter von Misfit Models: "Culinary Misfits". Hier wird ausschließlich verwachsenes Gemüse und Obst von Bauern aus der Region verwendet, das nicht den Standards deutscher Supermarktregale und gängigen Verpackungen entspricht - und eigentlich entsorgt wird. Del bietet den Café Betreiberinnen eine Kooperation für Werbefotos an: Misfit Gemüse und ihre Lookalikes auf einem Foto. Drei Models sind schnell gefunden, doch beim Shooting gibt es plötzlich ein Problem. Für den kleinwüchsigen Oguz hat der Bauer nicht das passende Gemüse geliefert. Del handelt sofort und organisiert die Lösung, so dass Oguz doch noch als Model fotografiert werden kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Misfit Models - Schön schräg