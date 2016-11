National Geographic People 20:35 bis 20:55 Dokumentation Misfit Models - Schön schräg Zombies D 2015 2016-11-18 01:05 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie gruselig: Ein Zombie stürmt das Büro und hat einen potentiellen Auftrag in der Tasche: Schauspieler & Produzent Frank Kessler sucht noch einen außergewöhnlichen Darsteller für eine Zombieserie. Del organisiert ein Casting mit einer Auswahl seiner Misfit Models, die Potenzial für diesen Job besitzen. Unter den strengen Augen des Produzenten & Schauspielers wird das geeignete Zombie-Model ausgewählt. Bei dem anschließenden Dreh geht so einiges schief: Model Wolfgang verträgt den Hautkleber nicht. Del muss schnell handeln, denn dieser Dreh darf nicht platzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Misfit Models - Schön schräg

