National Geographic People 12:05 bis 12:50 Dokusoap Dr. Ks tierische Notaufnahme Verletzte Schildkröte USA 2015 2016-12-10 13:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. K und ihre Kollegen bereiten sich gerade auf den Eingriff an einer riesigen Landschildkröte vor, als plötzlich ein Notfall ins Broward Avian and Exotic Animal Hospital eingeliefert wird. Der neunjährige Chinchilla Shelby blutet aus dem Maul, ohne dass auf den ersten Blick eine Ursache ersichtlich wäre. Nun muss Dr. Kelleher schnell handeln, bevor das angeschlagene Tier noch mehr Blut verliert. Derweil hat es Dr. Thielen mit einem mysteriösen Patienten zu tun: Es geht um ein Huhn, das aus unerfindlichem Grund lahmt. Wird die Tierärztin des Rätsels Lösung finden? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Dr. K's Exotic Animal ER