Kinowelt 03:00 bis 04:35 Tragikomödie Crazy D 2000 16:9 20 40 60 80 100 Merken 1 Deutscher Filmpreis Aufgrund von Schulproblemen wird der 16-jährige Benjamin von seinen Eltern ins Internat gesteckt. Wegen seiner halbseitigen Lähmung fühlt er sich anfänglich als Außenseiter, doch die Jungs-Clique nimmt ihn bald in ihren Kreis auf. Zusammen erleben sie, worum es im Leben eigentlich geht: verbotene Partys, eine Nacht im Striplokal, Freundschaft und die erste große Liebe. Erwachsen-werden kann echt spannend sein. "Unbeschwertes und direktes, humorvolles, aber auch nachdenklich machendes Kino" (Quelle: Blickpunkt:Film) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Stadlober (Benjamin Lebert) Tom Schilling (Janosch Schwarze) Oona-Devi Liebich (Malen) Julia Hummer (Marie) Can Taylanlar (Troy) Christoph Ortmann (Kugli) Burghart Klaußner (Klaus Lebert, Benjamins Vater) Originaltitel: Crazy Regie: Hans-Christian Schmid Drehbuch: Hans-Christian Schmid, Michael Gutmann Kamera: Sonja Rom Musik: Christian Kaiser, Kai Fischer Altersempfehlung: ab 12

