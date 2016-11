In einer kleinen Stadt in Florida entwickelt sich eine heiße Affäre zwischen dem Polizisten Kyle Bodine und der schönen und verheirateten Rachel Munro. Nachdem Rachel von ihrem Mann Rupert verprügelt wurde und zufälligerweise Bodine und sein Partner Dickey von der Polizeibehörde diesen Fall häuslicher Gewalt übertragen bekommen, schlägt Bodine ihr vor, sich von Rupert zu trennen. Sie entschließt sich, Rupert zu verlassen, doch bei einem Streit ist sie gezwungen, ihren Mann aus Notwehr zu erschießen. Für Kyle beginnt nun ein Albtraum aus Geheimnissen, Leidenschaft und Besessenheit. In Google-Kalender eintragen