Kinowelt 11:45 bis 13:20 Thriller Staatsfeinde - Mord auf höchster Ebene F 2009 16:9

Ein Transportflug explodiert vor der afrikanischen Küste. In einem Pariser Parkhaus wird ein Callgirl ermordet. Tausende Kilometer liegen zwischen diesen Ereignissen, und doch sind sie eng miteinander verbunden. Die junge Polizistin Nora sticht in ein Wespennest: Victor Bornand, enger Vertrauter des Präsidenten, organisiert regelmäßig illegale Waffenlieferungen an den Kongo. Er ist nicht der Einzige, der damit ein Vermögen verdient. Gefeiert werden diese Geschäfte im Edelbordell von Bornands Geliebtem Mado. Als ein Journalist die Herkunft des Flugzeuges entdeckt, wird die Verbindung zu Bornand schnell hergestellt. Bornand muss den Informanten zum Schweigen bringen, der in den eigenen Kreisen zu suchen ist. Die Situation spitzt sich zu, als französische Soldaten im Kongo entführt werden und die Rebellenregierung neue Waffenlieferungen verlangt.

Schauspieler: André Dussollier (Victor Bornand) Rachida Brakni (Nora Chahyd) Thierry Frémont (Michel Fernandez) Christine Boisson (Mado) Gérald Laroche (Christophe Bonfils) Serge Hazanavicius (Olivier Keller) Eric Savin (Maurizio) Originaltitel: Une affaire d'Etat Regie: Eric Valette Drehbuch: Alexandre Charlot, Franck Magnier, Eric Valette Kamera: Vincent Mathias Musik: Noko Altersempfehlung: ab 16