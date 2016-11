Kinowelt 08:50 bis 10:15 Komödie Quietsch... Quietsch... Wer bohrt denn da nach Öl? F 1963 16:9 SW 20 40 60 80 100 Merken Die Ehefrau des geldgierigen Börsenhais Léonard Monestier lässt sich von Gaunern übers Ohr hauen und schenkt ihrem Mann zum Geburtstag eine Bohrkonzession für den venezuelanischen Dschungel. Diese ist allerdings wertlos, da es kein Öl in Venezuela gibt. In Anbetracht des Verlustes sieht Monestier nur eine Möglichkeit: Weiterverkaufen. Er versucht, einen Geschäftspartner zum Kauf zu überreden, doch dieser ist nur an Monestiers schöner Tochter Patricia interessiert. Als dann auch noch sein Sohn mit einer Samba-Tänzerin auftaucht und Unruhe stiftet, scheint der Plan völlig durchkreuzt zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Louis de Funès (Léonard Monestier) Mireille Darc (Patricia) Roger Dumas (Paul) Jacqueline Maillan (Cynthia Monestier) Christian Marin (Charles) Philippe Nicaud (Simon Guilbaud) Guy Tréjean (Antoine Brevin) Originaltitel: Pouic-Pouic Regie: Jean Girault Drehbuch: Jean Girault, Jacques Vilfrid Kamera: Marc Fossard Musik: Jean-Michel Defaye Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 257 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 113 Min. Snooker

Sport

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 77 Min. Verklag mich doch!

Dokusoap

VOX 08:50 bis 09:50

Seit 57 Min.