ATV 00:50 bis 01:45 Krimiserie Criminal Minds Der leere Teller USA 2015 Stereo Merken Die Klingmans aus Maryland wurden bis auf den Vater und den Sohn Dillon (Riley Neldam) im Esszimmer ihres Hauses ermordet aufgefunden. Vater und Sohn sind zunächst verschwunden. Als sich Dillon bei der Polizei meldet, erklärt er, seinem Vater dessen Affäre übelgenommen zu haben. Doch das kann kein Grund für eine solche Bluttat sein. Unterdessen will sich Hotch (Thomas Gibson) mit seinem Schwiegervater Roy (Edward Asner) versöhnen. Hotch hat erfahren, dass Roy an Alzheimer leidet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Shemar Moore (Derek Morgan) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Joe Mantegna (David Rossi) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Laura Belsey Drehbuch: Bruce Zimmerman Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon

