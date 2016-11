ATV 22:00 bis 22:55 Serien Person of Interest ... und die im Lichte sieht man nicht USA 2014 2016-11-19 02:30 Stereo Wieder da Merken Um Finch, Reese und Shaw vor dem Samaritan-Überwachungssystem zu verbergen, wurden sie mit Tarnidentitäten ausgestattet: Finch arbeitet als Professor an der Uni, John als Detective im Drogendezernat und Shaw muss sich als Kosmetikverkäuferin betätigen. Während sich Harold mit seinem neuen Dasein abgefunden zu haben scheint, hofft John immer noch, als Team wieder Menschen in Not helfen zu können. Daher ist er froh, als die Maschine ihm und Shaw plötzlich wieder eine Nummer zuteilt, und nimmt den Besitzer eines kleinen Elektronikbetriebs, Ali Hasan, sofort unter die Lupe. Offenbar hat eine Gang Hasans Sohn Ben entführt, um Zugang zu einem von Hasan entwickelten abhörsicheren Netzwerk zu erhalten. Root kann letztlich Finch davon überzeugen, dass Reese und Shaw dringend seine Hilfe brauchen?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jim Caviezel (John Reese) Michael Emerson (Harold Finch) Sarah Shahi (Sameen Shaw) Amy Acker (Root) Kevin Chapman (Lionel Fusco) Enrico Colantoni (Carl Elias) John Doman (Senator Ross Garrison) Originaltitel: Person of Interest Regie: Richard J. Lewis Drehbuch: Erik Mountain, Greg Plageman Kamera: David Insley Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12