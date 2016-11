OKTO 06:25 bis 07:00 Diskussion Outside the Box Künstlertalk Merken Karin Wally zu Besuch bei ExpertInnen aus den Bereichen Kunst, Kultur und Wissenschaft. Sie unterhält sich mit ihnen über kontroversielle Themen im Grenzbereich zwischen Wissenschaft und Spiritualität. Ihre Maxime: Auch komplexe wissenschaftliche Erkenntnisse können interessant beleuchtet und verständlich aufbereitet werden! In Google-Kalender eintragen Moderation: Karin Wally

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 06:45

Seit 305 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 65 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 65 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 65 Min.