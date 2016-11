Rhein-Neckar 12:00 bis 12:30 Magazin Kuno's D Merken TONY JOE WHITE. 1943 ist er geboren in den Sümpfen von Louisiana, und das Leben in den Swamps(Sümpfe) ist Thema seiner Lieder. Elvis übernahm den Song für seine Shows. In den 80ern sang Tina Turner seine Titel "Steamy Windows". Mit neuem Album ist er unterwegs. Kuno sprach mit ihm. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Kuno's