SWR 12:25 bis 13:10 Dokumentation Länder - Menschen - Abenteuer Island - Feuer im Herzen D 2014 Merken Island ist im ständigen Wandel. Vulkane, Geysire, Wasserfälle, heiße Quellen, Gletscher und das Meer formen den Inselstaat. Die Natur auf Island ist einzigartig: Hier finden sich Europas größter Gletscher außerhalb der Polarregion, mächtige Wasserfälle und aktive Vulkane. Das Klima des Landes ist menschenfeindlich. Im Sommer steigen die Temperaturen nicht über 15 Grad und der Wind weht kalt und stürmisch. Der Winter ist dunkel, feucht und kalt. Viele Isländer haben sich immer wieder gefragt, was sie noch auf Island hält. Dennoch sind sie geblieben oder zurückgekehrt. Die außergewöhnliche Natur nutzen sie mittlerweile mehr als je zuvor. Die Opernsängerin Arndis Halla steht im Bauch eines Vulkans und ist beeindruckt von ihrer Umgebung. Hier sammelt sie Inspirationen für ihre Musik. Björn Jónsson gründete als Student eine Firma, die Meersalz gewinnt. Heute verkauft er es an Gourmetküchen und hat seinem Vater damit einen neuen Arbeitsplatz verschafft. Bryndis Ívarsdóttir backt Brot in der heißen Erde und Helena Hermundárdottir nutzt heiße Quellen, um Gewächshäuser zu beheizen. Das ist die einzige Möglichkeit in Island Gemüse anzubauen. Ingi Thorbjörnsson ist mit einem Jeep im Hochland unterwegs. Der Vulkan-Philosoph vertritt die typisch isländische Vierradkultur ebenso wie den Naturschutz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Länder - Menschen - Abenteuer Regie: Susanne Sterzenbach Drehbuch: Susanne Sterzenbach

