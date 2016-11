SWR 2 06:05 bis 06:58 Sonstiges Musik am Morgen Merken <bk>Johann David Heinichen: Violinkonzert D-Dur (Daniel Deuter, Violine; Batzdorfer Hofkapelle) <ek><bk>Erik Satie: Gnossienne für Klavier Nr. 1, bearbeitet für Blockflöte und Viola da gamba (Duo Caprice Stuttgart) <ek><bk>Ludwig van Beethoven: 3. Satz aus der Sinfonie Nr. 4 B-Dur op. 60 (The London Classical Players, Leitung: Roger Norrington) <ek><bk>Joseph Haydn: Klaviertrio Nr. 26 fis-Moll (Trio Vivente) <ek><bk>Johann Friedrich Fasch: Konzert für Oboe, Streicher und Basso cont. g-Moll (Paolo Grazzi, Barockoboe; Ensemble Zefiro, Leitung: Alfredo Bernardini)<ek> Nach dem Zeitwort: <bk>Tomaso Albinoni: Concerto a cinque für Streicher und Basso cont. B-Dur op. 9 Nr. 1 (Collegium Musicum 90, Leitung: Simon Standage) In Google-Kalender eintragen