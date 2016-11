Bayern 2 12:05 bis 13:00 Sonstiges Gesundheitsgespräch Brustkrebs. Frauensprechstunde Merken Tumor ist nicht gleich Tumor. Insbesondere beim Brustkrebs hat die Forschung in den letzten Jahren immense Fortschritte gemacht: Je nachdem, wie das Krebsgewebe geartet ist, können die Ärzte die Therapie für jede Frau genau abstimmen. Dadurch sind nicht nur die Chemotherapien verträglicher geworden, sondern sie bleiben auch viel mehr Patientinnen als früher erspart. In der neuen Frauensprechstunde des Gesundheitsgesprächs (Hörertelefon 0800/246 246 9) stellt Prof. Marion Kiechle, die Direktorin der Frauenklinik der TU München am Krankenhaus rechts der Isar, die neuesten Möglichkeiten der Therapie bei Brustkrebs vor und beantwortet alle Fragen der Anruferinnen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ulrike Ostner Gäste: Gäste: Prof. Marion Kiechle (Direktorin der Frauenklinik TU München)