Bayern 2 09:05 bis 11:00 Sonstiges orange Samstagsmagazin UN-Klimakonferenz: Die Ergebnisse live aus Marrakesch / Zametzers Zweitstimme: Jedem Land sein Präsident / Neulich in Berlin: Zum letzten Mal Obama-Feeling / Ziel Deradikalisierung: Was das Verbot der Salafisten-Vereinigung für die Spezialisten der Polizei bedeutet / Volkes Stimme: Die Parteien und ihr Interesse an mehr direkter Demokratie / Globale Macht: Buchautor Hans-Jürgen Jacobs geht der Frage nach, wem die Welt gehört / orange am Zeitungskiosk: Rom / Lebensart: Arztpraxen werden immer stylisher / Welt-Toilettentag: Es geht auch ohne Geschlechtertrennung / Das Samstagsrätsel: Wer ist das? Mit raten und ein Digitalradio gewinnen

Moderation: Johannes Marchl