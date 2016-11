NDR Info 21:05 bis 22:00 Sonstiges "Grabesgrün" Kriminalhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Tana French Die Tat Merken Im Sommer 1984 verschwinden zwei Kinder im Wald nahe Dublin spurlos. Ein drittes wird gefunden, verstört und ohne Erinnerung an das, was seinen Freunden geschehen ist. Über 20 Jahre später wird im selben Wald ein 12-jähriges Mädchen ermordet. Der Fall von damals wird wieder aufgenommen. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Benjamin Sadler, Luise Helm, Tanja Schleiff, Paul Faßnacht, Hannes Hellmann, Christian Tasche, Claudia Mischke, Natalie Spinell, Martin Brambach Regie: Martin Zylka Musik: Sven Rossenbach, Florian von Volxem